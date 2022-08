Bij de verdamping spelen de dauwpuntstemperatuur (de temperatuur waarbij het vocht gaat condenseren op voorwerpen) en de temperatuur van het water waarmee wordt beregend een rol. De dauwpuntstemperatuur is de laatste tijd (begin mei) tussen de 7 en de 9 graden. Als er beregend wordt vanuit een bron, dan heeft dat water een temperatuur van een graad of 12. Het water dat de haspel verlaat, vliegt in hooguit 10 seconden van de sproeiopening naar het gewas en de grond. In die tijd verdampt er nagenoeg niets.

Stel in een zomerse situatie dat de dauwpuntstemperatuur 15 of 16 graden was, dan zou er zelfs wat water uit de lucht condenseren op het water dat uit de haspel komt. Dan komt er zelfs meer water op de grond dan de haspel verlaat. Beregenen overdag levert ten opzichte van ’s nachts daarom geen verlies aan water op. Hooguit dat er overdag wat meer water verwaait – minder goede verdeling van het water – omdat de windsnelheid overdag wat hoger is.

Als er beregend is, dan is het gewas nat. Het vocht dat op het gewas zit verdampt. Dat is geen verlies, want in die tijd is de RV in het gewas met 96 tot 100% erg hoog en verdampt het gewas niets. Kortom, beregenen overdag leidt niet tot een verlies aan water door verdamping!