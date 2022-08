Toch nog even terug naar dat hakenkruisvaandel naast de A1 bij Stroe van gisterochtend, want dat heeft het nodige losgemaakt in de blauwe vogelkooi van het internet. Daar verscheen de suggestie dat de betreffende fotograaf mogelijk de vlag zelf had opgehangen om ophef te creëren, geld te verdienen en de boeren in een kwaad daglicht te stellen. Beschuldigingen die werden onderbouwd met vragen over het formaat van het brandje en de tijdsaanduiding in de EXIF-data van de foto. Uiteraard resulteerde dat in bedreigingen, want zo verziekt is today's online discourse, waardoor fotoboer Heitink zich nu genoodzaakt voelt om uit te leggen dat hij es nicht gewusst hat. "Er stond een autoband in de brand, niet de berm wat gesuggereerd wordt", zo verklaart hij en ook voor de tijden volgt een uitleg: "De camera die hij bij zich had daar waren de tijdinstellingen niet goed gezet. Hierdoor is er ophef ontstaan omdat wij eerder aanwezig zouden zijn dan dat de melding is uitgegaan." Daarmee blijft het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor dat smerige gewapper met ongepaste vlaggen, want ook de lokale boeren ontkennen alle betrokkenheid. Kan de verantwoordelijke nazi even zijn rechterarm in de lucht steken, zodat het speculeren kan stoppen? Alvast bedankt.