Nou, het is de Haagse medialobby gelukt hoor. Het narratief over de respectloosheid van de omgekeerde Nederlandse vlag is dusdanig succesvol dat nu andere vaandels verschijnen boven de snelwegen. Een vlag die in ieder geval niet ondersteboven gehangen kan worden, maar of dat dit het nou beter maakt... En nee, er is geen bewijs dat deze wapperaar boven de A1 bij Stroe afkomstig is van een boosboer, maar banieren hangen en fikkies stoken rond snelwegen (ook bij de A15 vannacht) is wel hun handelswijze, dus de schuldkaart is snel uitgedeeld. Of dit een symbool moet zijn voor de huidige staat van het beleid van het kabinet of een subtiele boodschap dat stikstof niet het dodelijkste gas uit de geschiedenis is, blijft gissen. Wel is het duidelijk dat dergelijke acties de steun voor de boeren sneller laten verdampen dan het laatst restje jenever in Remkes' glas en dat is koren op de molen voor de beleidsmakers die de publieke discussie het liefst richting de ophef sturen, omdat ze er op de inhoud aanzienlijk minder sterk voor staan. Die zullen dit aangrijpen als symbool van de verharding van de boerenprotesten, terwijl in werkelijkheid vrijwel alle boeren walgen van deze actie. Maar dat maakt niet uit, want ook als slechts één persoon de trekker overhaalde, schoten alle boeren in deze zwart-witte publiciteitsstrijd zichzelf zojuist in de klomp.