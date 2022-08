Nummero 45: Mr. President, we need you to sign on this legislation!. Sorry guys, but I've got to work on my handicap!

Het hele Witte Huis in de gloria: he's going to work on his moronism! Corona it ain't but perhaps there is a cure. Ah, Golf.

Onlangs sloeg de bliksem in bij het White House. De onwaarschijnlijkheid daarvan, puur statistisch. Volgens Einstein is er maar één iemand die niet aan statistiek doet.

I guess He is not amused.