Bovenstaand waar-ie stond maar niet meer staat - want het balkon is opgeheven. Op 30 juli rond 06:00 eindige het leven van Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri te Kabul, Afghanistan. En dat veroorzaakt natuurlijk een hoop smeuïgheid over wie in de Taliban hun Amerikaanse bondgenoten hebben verteld welk balkon van hem was. We zullen Zawahiri onthouden als het spirituele geweten van islamitische belangenvereniging Al-Qaida en een van de breinen achter 9/11 waarvoor Al-Qaida volgens Zawahiri niet verantwoordelijk voor was, maar hij is wel heel trots dat Al-Qaida 9/11 toch maar voor elkaar heeft gekregen.

Het is niet de eerste keer dat Zawahiri doodverklaard is, maar waarschijnlijk wel de laatste keer. We wachten Al-Qaida's eigen bevestiging nog even af, want daar zijn ze altijd vrij snel en eerlijk mee - martelaarschap moet immers gevierd worden. Als wapen gebruikte de VS twee van de onderstaande Hellfire AGM-114R9X, die geen explosieve warhead draagt, maar wel zes uitklapbare zwaarden uitvouwt voordat het doel geraakt wordt.

Scheelt wat burgerdoden en spaart het vastgoed in deze onzekere tijden waarin wonen steeds duurder wordt!

