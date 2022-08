Het geëtter in de Diamantbuurt is al decennia aan de gang; al zeker 30 jaar. Ik had een collega die er woonde. Ze had daar zo'n romantisch & schattig voormalig diamantslijpers-huisje gekocht en was daar zielsgelukkig over. Na een paar jaar heeft ze het - met verlies - moeten verkopen. Ze was de de terreur van Marokkaans straattuig spuugzat. Ze wist niet hoe snel ze er weg moest komen.

Dat is nu zo'n kleine 30 jaar geleden.

Mijn echtgenoot heeft er een half jaar gewoond. Op vier hoog, in een portiekflat vol Marokkanen. tientallen schoenen voor elke voordeur in het trappenhuis, evenals een hoop andere troep die er niet hoorde. Kapotte brievenbussen beneden in de gemeenschappelijke hal, stank, rotzooi overal, enorme hoeveelheden zwervende reclamefolders, en bij de ondergrondse afvalcontainer op de hoek van de straat was het continu een gigantische puinzooi.

Om de hoek bij het voormalige badhuis en onder de tunneltjes die toegang geven tot het plein waar het zich bevindt, hing constant straattuig rond, en als je er voorbij liep kreeg je allerlei opmerkingen en scheldwoorden naar je kop geslingerd.

Hij was zielsgelukkig dat ie er weg kon; na twee jaar vriendschap besloten we om in mijn huis te gaan samenwonen. Heb hem helpen verhuizen. En bij de laatste vracht huisraad hebben we beiden een dikke middelvinger opgestoken naar de buurt.

Praat me niet over de sociale problemen die daarvan de oorzaak zouden zijn en die natuurlijk onze schuld zijn: discriminatie en zo. Flikker toch op. Het is gewoon een kwestie van cultuur en mentaliteit. De problemen die ze hebben, veroorzaken ze zelf. En of dat niet genoeg is, veroorzaken ze bovendien problemen voor alle anderen in hun omgeving.

Er is maar één oplossing: de lat erover.

Laat de politie maar eens op studiereis gaan naar Marokko om te zien hoe de plaatselijke politie daar met geteisem omgaat. Het tuig schijt zeven kleuren als ze de politie ook maar zíen.

De politie hier wordt gedwongen zich als watjes te gedragen. Die ligt aan de ketting van de politieke correctheid. Dat krijg je met linksdraaiende wijven die het voor het zeggen hebben in de stad.