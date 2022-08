De voorzitter is geofferd en de ontgroeningen een jaartje geschrapt, maar de inschrijvingen voor nieuwe leden zijn weer geopend voor het Amsterdamse studentencorps en daarom stonden de potentiële sperma-emmers vandaag in de rij om kans te maken op enkele jaren vernedering. Want uw studententijd duurt maar even, maar vrouwonvriendelijke vrienden maakt u voor het leven. Niet zichtbaar in deze rij HOEREN (schijnbaar het gangbare studentenjargon, red.): prinses Amalia. Het blauwbloedje had eerder wel aangegeven graag bij het corps te willen, nadat haar vader zich tijdens zijn studententijd vol liet prinspilsen bij Minerva in Leiden, maar is nergens te bekennen in deze rij toekomstige gebroken nekjes. Het kan betekenen dat ons nette staatshoofd in wording alsnog besloot zich niet in te laten met dit gespuis, maar het alternatief is dat Amalia een voorkeursbehandeling krijgt en zich niet tussen het gepeupel langs de goot hoeft te voegen. Een lid van de Koninklijke familie die haar status misbruikt om voorrang te krijgen, dat zal toch niet...

Heeft iemand ons kroonjuweel gezien?

Iemand?