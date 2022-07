De enorme bevolkingstoename is slecht voor Nederland; slecht omdat we enorme problemen hebben met huisvesting; slecht omdat het op die manier vrijwel onmogelijk wordt om de 'klimaatdoelen' te halen; slecht omdat de 'leefbaarheid' - met name uiteraard in de grote steden in de Randstad - zienderogen achteruit kachelt.

Toch is de explosieve bevolkingsgroei in 'Den Haag' geen enkel issue. Dat komt omdat iedereen weet waardoor die bevolkingsgroei wordt veroorzaakt. Niet doordat autochtone Nederlandse vrouwen zich enthousiast aan het voortplanten zijn (die krijgen al sinds jaar en dag gemiddeld 1,5 kind oid). Was dat wél het geval, dan hadden alle politieke partijen 'family planning' prominent in hun programma's staan. Dan zouden mensen als Jesse Klaver, Esther Ouwehand, Patrick Dassen, Jan Paternotte en nog zo wat usual suspects (ook allerlei NGO bobootjes) pleiten voor het afschaffen van de kinderbijslag na kind 2, of misschien al na kind 1; wellicht zouden er voorstellen komen om kind 3, 4, etc te 'belasten': wil jij de luxe van 3 kinderen? Dan moet je daar wel extra belasting voor betalen.

Nee, die bevolkingsgroei is in zijn geheel toe te schrijven aan immigratie en asiel, en daarmee is het een olifant in de kamer geworden, 'waarover men niet spreekt'. De oud-hoofddemograaf van het CBS, Jan Latten, heeft al eens geopperd dat er openlijk gediscussieerd zou moeten worden over de vraag met hoeveel Nederlanders wij uiteindelijk in dit kleine kutlandje willen zijn. Maar die discussie wordt totaal niet gevoerd, vanwege die olifant.

Op naar de 20 miljoen inwoners!