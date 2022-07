Rotterdam en zeker ook Antwerpen zijn een beetje de Europese 'hubs' voor import/export coke. Dan hebben we ook nog eens de Brabanders die op grote schaal wiet telen en chemische troep zoals XTC maken voor de export. De sporadische gebruiker in Nederland is niet de oorzaak van deze bende. Het gaat om het grote geld, niet om het klein bier. Die paar dealende sukkels zijn het probleem niet. Ook niet die mensen die in het weekend een lijntje nemen. Wat wel een probleem is dat in Nederland de onderwereld zeker sinds Klaas Bruinsma nogal is verhard. Als je mee wil doen, zo denken velen, dan moet je doodseskaders hebben, bruter, wreder zijn dan iedereen want anders nemen de grote jongens uit Italië, Rusland, Albanië e.d. de toko over. En die grote jongens hebben vaak al diepe "zakelijke" banden inmiddels. Het is dus een achterhoede gevecht van vooral gewelddadige straatdealers die hoger op de ladder zijn gaan staan en dit met bruut geweld en hand en tand proberen te verdedigen. Oh en denk maar niet dat het allemaal negers en mocro's zijn. De Koerden en Turken hebben een dikke vuist in de heroïnehandel en je raadt het nooit lelieblanke Nederlanders zitten in de coke en synthetische drugs. Vaak, schokkend vaak, in samenzwering met Surinamers, Antilianen en Marokkanen.