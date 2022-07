Nee, niet bouwen bouwen bouwen. Het probleem zit niet aan de aanbodkant, maar aan de vraagkant. Nederland is vol.

Elke vierkante cm heeft een bestemming volgens bestemmingsplan en we moeten heel zuinig zijn op de bestemmingen groen. Ik wil niet in één grote agglomeratie wonen. Ik wil fietsen tussen de weilanden, akkers en bossen. In de verte wil ik de kerktoren zien van het volgende dorp, wat in de ruime omgeving het hoogste bouwwerk is. Geen horizonvervuilende goedkope flats, of nog erger, mega windturbines. Bah!

Nederland is vol, doe wat aan de vraagkant!