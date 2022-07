Bonkers vocht helemaal herculean, had als groot risico patiënt (overgewicht, suiker en hart) een BDE (bijna dood ervaring) en is door de dokters gered met wat extreem dure paardemiddelen (niet dat complot wormenspul). Hij beloofde nog dat iedereen dat zou krijgen, dat is er niet van gekomen.

Ivanka had Bonkers achter een stapel lege A4-tjes gezet, Net als toen die tafel vol met blanco papier. Biden is feiteijk wel echt aan het werk en niet achter een tijdelijk bureautje in het Bethesda ziekenhuis. Gelukkig hadden ze het dossier bij de hand van zijn tia en darm onderzoeken.