Het grootste nieuws is natuurlijk dat Biden in zijn speech over hoe hij zijn presidentiële bevoegdheden in gaat zetten om de klimaatcrisis te bestrijden de bovenstaande volzin uit wist te spreken zonder drie keer te verspreken. Maar voor het eerst sinds z'n verkiezing valt het mensen nu op wát hij zegt. "That's why I—and so damn many other people I grew up with—have cancer," zei hij terwijl hij de milieutoestand tijdens zijn jeugd in Delaware besprak.

Dus, heeft-ie kanker of of is het z'n gebruikelijke spraakgebrek? We zoeken het op. In Bidens medisch dossier uit november 2021 staat dat: "He has had several localized, non-melanoma skin cancers removed with Mohs surgery before he started his presidency. (...) Several small areas of actinic change were treated with liquid nitrogen cryotherapy, but there are no areas suspicious for skin cancer at this time."

Het betrof dus non-melanoma huidkanker (niet dodelijk). En Mohs surgery, hier bekend als Mohs micrografische chirurgie, is een gebruikelijke behandeling van dat soort huidkanker. Na zo'n behandeling kan er "mogelijk de eerste jaren controle nodig zijn", en aangezien Biden nog in die controleperiode zit beoordelen we z'n uitspraak als: waar genoeg maar niet interessant.

Hij heeft ook astma trouwens