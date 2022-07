:

Dat weet je, dat is een gegeven. En dan helpt "beprijzen" en "kleine zakjes" en "recyclen" en "kleinere ondergrondse containeropeningen" en "scheiden" en "ontmoedigen" en "verwijderen van openbare prullenbakken" echt niet. Mensen flikkeren het toch wel weg, je gaat niet met een volle zak terug je flat of portiekwoning in als de container vol is, zo werkt het nou eenmaal.

Kun je modellen en professionals op loslaten tot je een ons weegt maar dat vernadert er helemaal niets aan. Die zak wordt weggezet en dan is het aan de gemeente of ze dan toch maar die containers opengooien of dat ze accepteren dat er mini-vuilnishopen omheen ontstaan.

En dan heb je ook hier in de wijk hoor, en dat is dan een zgn "nette" wijk. Loop je ook wel eens voor niets. En loop je het boerenland in, daar wordt regelmatig meubilair gedumpt want ja, naar de vuilverwerker brengen is kneiterduur.

Maar ja, verdienmodellen en een sturende overheid die in papieren werkelijkheden denkt he, dan krijg je dat.