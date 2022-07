Het houdt niet op; gisteren nog, schamperde ik hier over het opdringerige alarmisme over van alles en nog wat: weer-alarm, code geel, code rood, code zwart, NL-alert, klimaat-hysterie, stikstof, smeltende ijsberen, zeespiegel met 6 meter omhoog, teken-alarm, eikelprocessierups-alarm, crisis dit, crisis dat.

En nu, voor morgen, gaan we weer: smog-alarm.

En er is al een weer-alarm.

Want zomer, en dus warm.

Godsamme.

Vorige week nog: NL-alert; teringherrie op mijn mobiel. Je schrikt je het lazarus. Er was een fik in 020-west, havengebied. Iedereen in 020 moest ramen & deuren dicht, en binnen blijven. Er was namelijk rook. Of 'mogelijke' rook. Ben wezen kijken (& ruiken) op mijn balkon. Niks te zien, niks te ruiken. Ja, er was rook: van de benedenburen die aan het barbeknoeien waren. Met van die aanmaak-blokjes.

Als ik door het Vondelpark fiets, of door de binnenstad, kun je die gore, weeïge lucht van de wiet overal & continu in plakjes snijden.

Als mijn benedenburen gaan barbecuen, is de atmosfeer met een factor 10 giftiger dan bij welk smog-alarm of welk rook-alarm dan ook.

Alarm is iets voor oorlog. Voor als Führer Putler een SS-X-30-Satan2 op decadent Sodom 020 afstuurt. En nog een op het Botlek-gebied.

Maar dan is het toch al te laat. Dus heeft het evengoed geen zin.