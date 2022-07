Japan heeft in 2016 precies 28 asielzoekers opgevangen. Wat is de bron van dit strenge immigratiebeleid?

Japan heeft een van de strengste immigratiesystemen ter wereld. Het persbureau Reuters meldt dat Japan vorig jaar 10.901 asielverzoeken ontving, een toename van 44 procent ten opzichte van 2015. In dat jaar liet Japan 27 asielzoekers toe.

In Japan is immigratie – zowel politiek als maatschappelijk – een uiterst controversieel thema. Vanuit historisch oogpunt is Japan altijd een zeer gesloten natie geweest. Op enkele uitzonderingen na bleef de archipel hermetisch gesloten voor buitenlanders. Japan stelde zich pas open voor andere mogendheden in 1853, daartoe gedwongen door een Amerikaanse marinevloot. Ook is het land nooit gekoloniseerd.