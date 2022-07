Ik word echt zo gestoord van dat identiteitsdenken. Ik lees dat artikeltje over een student die een klacht wil indienen omdat de spieksoftware haar niet zou herkennen omdat ze zwart is. Wat mij dan stoort is dat ze er automatisch vanuit gaat dat het een kwade intentie heeft. Waarom niet gewoon met dat bedrijf contact opnemen en zorgen dat de software beter werkt? Waarom in de openbaarheid melden dat je een klacht gaat indienen? Waarom excuses eisen? Moet iedereen dan maar op de knieën gaan? Die 'toxic' samenleving waar sommige mensen last van hebben wordt juist 'toxic' door exact diezelfde mensen.