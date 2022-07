Daar gaan we dan. De Koninginnenrit richting de mythische Alpe d'Huez, die ook wel de 'Nederlandse berg' wordt genoemd, omdat er in de jaren 80 en 90 weleens een Nederlander was die de beste doping had gebruikt. De rit naar de Alpe is een soort Feestweek van Purmerend met vandaag, donderdag, als het absolute hoogtepunt. Een soort dartsclinic van Vincent van der Voort, een levende legende in Purmerend, maar dan met mannen die de berg op fietsen. De berg heeft de iconische Bocht 7 vol met Nederlandse Chris Froome-fans. Zij zijn de laatste jaren niet verwend: het fietsende rapportcijfer 6 Robert Gesink was jarenlang dé hoop voor een grote ronde, Bau en Lau waren typisch mensen voor plek 6 en 13 en die lijdensweg van Johnny Hoogerland na zijn tukkie in het prikkeldraad was vooral sip - juichen voor de laatste in koers. Dat profwielrennen was voor de toeschouwers op die berg hoe dan ook een hinderlijke onderbreking tussen de dingen door waar in oranje shirt gestoken sportvakantiegangers heel goed in zijn: bier zuipen, hard schreeuwen en heel erg lomp doen. En in dat geweld is Bauke Mollema vandaag de enige hoop voor de Nederlander, en dan hopen we maar dat Tadej Pogacar opnieuw door het ijs zakt, want de laatste twee met een Remontada uit de hel zijn Flloyd Landis en Chris Froome en die twee vertrouwen we nog minder dan Marco Borsato die lachend zijn handtekening zet onder een geregistreerd partnerschap. LIVE, op weg naar Alpe d'Huez, kijken doe je op de Belg.