Net iets beter dan hun gehandicapte evenknie. Maar niet veel. Want zondag worden ze weer vrijgelaten. Zij die het leukst zijn met een CVA of TIA, maar het liefst met het logo van een Scania vrachtwagencombinatie diep in hun voorhoofd gedrukt. Mensen die in de kern vast wel leuk zijn, maar bij voorkeur achterin een ambulance van Stichting Doe Een Wens. Het liefst aan de beademingsapparatuur met voldoende dienstjaren om er juist op dát moment de brui aan te geven. Walgelijke kilo’s monstrueus lillend welvaartsvet dat zich als een hopeloze verzameling zinloze lichaamsdelen over het asfalt manoeuvreert.

Geclusterde, genetische vadsigheid die geen enkel medelijden kent met dat zielige kutzadeltje waar al die volle smerige vuile vettige vlezigheid in ontelbare lagen overheen hangt en waar de gevorderde suffocation fetisjist zou zeggen: ‘ja fuck you, dat durf ik écht niet.’

Mannen op leeftijd waarbij een slecht-nieuws-gesprek in het ziekenhuis het beste is dat hen in het algemeen, en de maatschappij in het bijzonder, kan overkomen. Onbeschaamd weerzinwekkend misvormde lichamen gehesen in doelgroepgerichte speelpakjes waarbij het aantrekken ervan minimaal zo lang duurt als het uitschelden van een hoogbejaarde dame die niet snel genoeg plaats maakt met haar rollator voor deze King of the Road.

Specimen die als mens door moeten gaan en zich de arrogante onaantastbaarheid aanmeten van een geriatrisch patient op een boekenbal. Deze strompelende reden dat Komo ooit vuilniszakken is gaan produceren, vindt een bel op hun vehikel te veel gewicht om mee te zeulen, maar dat spekvette weigerhart en die Biostabil om die gore dikke stinkende harige pols blijkbaar geen probleem.

Lieden waarvan hun bedorven lichaamssappen na drie keer trappen uit alle hoeken en gaten gutsen, zozeer dat de kin van een gemiddelde spasticus stinkend jaloers zou zijn. Anti-materie dat graag dicht op het asfalt zit en onder de noemer aerodynamica met een rood

doorlopen aderenkop bijna op het voorwiel hangt. En met hun harige zweterige reet zover naar boven wijst dat de veertig liter shoarmasaus van de avond er voor een compleet postcodegebied op een chemische aanslag trakteert.

De effecten ervan zijn al te zien op dat wat voor een gezicht door moet gaan en waar hij ooit in voor- en tegenspoed ja tegen zei. Iemand die nu allang blij is dat hij de zondagmiddag weg is en stiekem bidt tot de heilige Scania en diens ondoorgrondelijke wegen.

Want wat zou het leven een stuk aangenamer zijn zonder dit gehandicaptenvervoer, of zoals jullie ze noemen: wielrenners.