: For the record, ik ben nog steeds rechts. Het probleem met figuren als jij is dat je niet meer wat wat rechts is, populisme verwart met rechts zijn en in iedereen die anders is dan jij een vijand zoekt om je ontevredenheid op te projecteren.

Ik ben rechst maar rechts is niet hetzelfde als het populisme waaraan partijen als JA21, PVV, FvD en BBB zich schuldig maken. En populisme, is veel gevaarlijker dan 'links' in Nederland op dit moment. Rechts betekent niet dat je wetenschap en klimaatverandering hoeft te ontkennen. Rechts betekent ook niet dat je iedereen die links van je staat 'extreem-links' noemen en als de vijand zien. Rechts betekent niet anti-EU.

Rechts IS NIET HETZELFDE ALS het populisme waaraan partijen als JA21, PVV,FvD en BBB zich schuldig maken. PVV en BBB zijn meer links dan rechts.

Dus nee, ik laat me niet beschuldigen van links zijn omdat ik niet val voor de onderbuikpolitiek en propaganda van die partijen. Rot op.