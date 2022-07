Bosma is van de PVV.

Ik weet niet hoe goed je bent in rekenen, maar reken er maar niet op.

De kamervoorzitter mogen leveren levert je als partij politiek voordeel op. Of je dat ge- of misbruikt kan de partij zelf beslissen maar in het geval van Bergkamp is overduidelijk waarom DDR66 zo loerde naar die functie: om 'm te gebruiken en zelfs misbruiken.

Neem de vraag van Gideon van FvD over de dreiging aan de voordeur van Boswijk die volgens hem ging om een vrouw van 70 uit het zelfde dorp die als CDA-stemmer waarschijnlijk even haar ongenoegen kwam uiten. Terechte vraag als dat zo was, waarom Boswijk daar zo'n opgeklopt verhaal van maakt. Maar oei, die vraag stond niet op het lijstje van wat wél mocht dus Gideon werd koudgesteld. Beetje zielig en doorzichtig.

Arib zou dat op z'n minst handiger hebben aangepakt of gewoon hebben laten doorgaan, wetende dat het een terechte vraag was over het schimmig opkloppen van dit soort stemmingmakerij over boeren.

Maar ja, dit blijft dus nog even door etteren. DDR66 aan de macht, ze bakken er alleen niks van.