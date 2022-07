De EU-sancties gaan bijten, met name voor een land zoals Duitsland. En als Duitsland niest, dan is de rest van de EU verkouden. Beleggers lijken nog te wandelen in hun slaap, want als de EU-sancties blijven, zal de Duitse economie een ongekende teruggang kennen.

Veel van de Duitse export blijkt afhankelijk te zijn van goedkope Russische energie. Nu de EU sancties heeft afgekondigd jegens Rusland, doemt er een reëel scenario op: Duitsland komt dadelijk met grote energietekorten te zitten. Dit is overigens niet alleen te danken aan de EU-sancties, maar ook aan het energiebeleid wat Duitsland heeft gevoerd.

Hoe dan ook, experts van de Bundesbank waarschuwen dat Duitsland een negatieve impact tegemoet kan zien van meer dan 8 procentpunten op het geprognosticeerde BBP-cijfer over het eerste kwartaal 2023.

Persoonlijk denk ik dat de Bundesbank er wederom naast zit. Terwijl de Duitse industrie nog de klap moet verwerken dat de energieprijzen (met name gas) als een raket omhoog geschoten zijn, kopen andere landen die niet mee doen aan de sanctiewaanzin, nu olie (en andere energie) tegen een 25% lagere prijs dan de huidige marktprijzen. Hoe langer dit duurt, des te meer handel Duitsland zal verliezen aan deze landen, gezien zij veel goedkoper kunnen produceren dan Duitsland. Dat zal niet 1,2,3 gebeuren en zeker niet voor alles gelden (Duitsers leveren bepaalde kwaliteit etc.), maar de impact zal daar zijn en zich gestaag gaan uitbreiden.

En dit is nog alleen maar als er naar de prijzen wordt gekeken, maar het probleem gaat veel groter worden, als gas en andere energiebronnen op rantsoen gaan. Hele industrieën die dan dus stil liggen. Alle aanvoerlijnen die zich daar op aan moeten passen, wat, net als de terugkerende cycli van lockdowns en open gooien van de economie, voor enorme problemen zal zorgen. Verder zal de beschikbaarheid van bepaalde materialen verder in het gedrang komen, wat niet in positieve zin zal bijdragen aan deze vicieuze cirkel.

“Nederland doorvoerland”, weet u nog? Dus drie keer raden wat onze economie te wachten staat…

Maar de ellende houdt daar niet op, want al dit economisch onheil zal de ECB niet in staat stellen om monetair op de rem te gaan staan, terwijl de Fed dat wel doet. Gevolg is dat de euro zal blijven dalen ten opzichte van de dollar. Pariteit is al bijna bereikt en koersen onder de 0,90 zou ik zeker niet uitsluiten. Dit betekent dat alles wat de eurozone importeert, duurder zal worden (voor de importen die betaald worden in dollars althans). Dus wederom een klap voor elke industrie in de eurozone en al helemaal voor de Duitse.

Beleggers lijken op dit moment nog blind voor dit scenario; zeker, er is wel het één en ander ingeprijsd, maar een Duitse industrie die maandenlang per maand een week dicht moet, zit niet in die verwachtingen.