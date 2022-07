Ga d'r allemaal maar eens lekker voor zitten makkers. U bent ziek. Buikgriep, corona én de apenpokken. Ongelooflijk wat een toeval. Snel naar huis. En dan op de bank voor de vijfde etappe van de Tour de France, van Lille naar Arenberg, 153,7 kilometer met 11 kasseistroken die we kennen uit Parijs-Roubaix. Bertje Brussen zit ook al klaar. De klassementsrenners zijn allemaal hartstikke zenuwachtig met het oog op tijdverlies en ónze held Mathieu van der Poel gaat natuurlijk gewoon winnen, ook omdat de Belgische superman Wout van Aert zijn kopmannen Primoz Roglic (die vroeger schansspringer was) en Jonas Vingegaard moet helpen. De eerste strook komt over een halfuurtje voorbij en daarna is het volle bak de derde bal teisteren op weg naar de meet. Hebt u geen zin om te kijken, dan kunt u wellicht uw anus een beetje zonlicht geven. Laat even weten hoe het was.