Zoekt u meer rust in u leven, dan kunt u het beste terecht in het oosten en noorden van Nederland en ver weg blijven van de Randstad en de grote steden. Dat is nu al zo en wordt alleen maar meer het geval als het drukker en drukker wordt. De komende 13 jaar krijgen we er zo'n 1,3 miljoen inwoners bij en dat gaan we vooral merken in de stedelijke gebieden: 70 procent van de groei vindt plaats in de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Amsterdam mag zich vanaf 2030 een miljoenenstad noemen en dat is een mooi moment om die linkse enclave af te stoten van Nederland. Utrecht kan ondertussen rekenen op een kwart (!) extra inwoners en ook Den Haag (+18 procent) en Rotterdam (+12 procent) barsten uit hun voegen. Waar al deze mensen vandaan komen mag geen verrassing meer zijn: "Het grootste deel van de groei zal afkomstig zijn van internationale migratie." Ondertussen loopt het land in de noordelijke provincies en de achterhoek de komende jaren juist leeg. In steden als Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Enschede wordt wel bevolkingsgroei verwacht, maar de dorpen daaromheen zien alle jongeren hun koffers pakken en naar spannendere oorden vertrekken. Dit zorgt niet alleen voor een groot verschil in bevolkingsdichtheid, maar ook in gemiddelde leeftijd, want de achterblijvers zijn voornamelijk bejaard alsook bijna dood. In Nederland anno 2035 is het dus kiezen tussen dichtgebouwde steden vol gelukszoekers, Starbucksstudenten en Hugohubs met kansentuig of landelijke gebieden vol Bed&Breakfast-bejaarden en rollatorwezens. Wat een land.