Daar gaan we weer. In 2007 hadden we de geboorte van de Vogelaarwijken en pompte het kabinet daar miljoenen euro's in om de leefbaarheid te verbeteren, wat uiteindelijk vrijwel niets opleverde. Hebben we blijkbaar helemaal niets van geleerd, want we doen het gewoon nog een keer. Deze keer steekt het kabinet ruim een miljard euro in twintig "stedelijke focusgebieden", ook wel bekend als kansenwijken of Nederlandse no-go areas. Vrijwel alle bekende pareltjes zijn weer van de partij: van Utrecht Overvecht tot het altijd gezellige Amsterdam Zuidoost. Zoals gebruikelijk bij geldsmijtplannen van de regering is Hugo de Jonge betrokken of heeft hij betrokkenheid, zodat traditioneel de eerste euro's uit het fonds niet naar de scholen of gemeenten gaan, maar naar een gelikt promotiefilmpje waarin De Jonge met zijn kop vol in beeld het volk toespreekt. Daarin belooft hij een brede en integrale aanpak van de problemen in de wijken net zoals het beleid hiervoor, en het beleid daarvoor en het beleid daarvoor. Het is herhaling van zetten en de enige gegarandeerde winnaars zijn de woningcorporaties die een nieuwe potje krijgen voor het renoveren en verduurzamen van woningen. We kijken nu al uit naar de evaluatie waaruit blijkt dat dit voor de bewoners vrijwel niets opleverde. Nou ja, die krijgen we alleen als we achteraf weten waar het geld naartoe ging en dat is bij Hugo altijd maar de vraag.