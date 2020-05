Op 1 mei was er hier al gedonder over in Almere, er was een spoeddebat over de versterkte gebedsoproep, die drie moskeeën in die stad vanaf die vrijdag zouden gaan doen.

'De versterkte oproep is tegen het zere been van de lokale fracties van de PVV en VVD.

Tijdens de raadsvergadering werd al snel duidelijk dat een meerderheid niet tegen de versterkte gebedsoproep is. Er werden vier moties ingediend die opriepen om het gebed via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen. Geen van de vier moties werden gehaald, meldt Omroep Flevoland.

Onder meer de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, SP, NIDA, en Leefbaar Almere waren er niet voor om de gebedsoproep via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen.

Het CDA vindt een versterkte gebed door de wijken van Almere laten klinken wel onwenselijk. Ook de ChristenUnie is tegen: „Wij zijn tegen omdat een geloofsbelijdenis wordt uitgesproken tijdens de oproep tot gebed”, zegt Hans van Dijk van de ChristenUnie.'

Dan blijft er heel weinig over om op te stemmen.