We hebben nog voor (ik dacht) minstens 20 jaar onder de grond zitten in Groningen. Gewoon hup, for the taking. Dan moet je natuurlijk wél de Groningers (zoals dat tot voor 12 jaar geleden gebeurde) ruimhartig compenseren, en ze niet tegen je in het harnas jagen door ze (letterlijk) in de rij te laten staan voor compensatie van hun geleden schade.