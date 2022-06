Ik woon in Apeldoorn. Het verschil tussen de 2 routes is vanaf het stationsplein is 200 meter. Via de Molenstraat is het ca 900 meter met trottoir en via de nieuwe brug is het 700 meter grotendeels zonder trottoir. Op beide routes moet een 4 baans-weg met behulp van verkeerslichten worden overgestoken, de Van Uffordlaan of de Wapenrustlaan. De Molenstraatroute gaat voor het grootste gedeelte langs huizen en appartementen. Dat is bij de Spoorstraatroute niet het geval heb ik zojuist ter plaatse vastgesteld. Kijk even op Google-maps. Beetje achterafstraatje, leuk voor de donkere dagen als je lessen zijn uitgelopen. Mooier kan de politiek het niet maken, wel duurder.