Stel hè, je bent zwaar christelijk. Alles is God voor, na en tijdens. De bijbel is heilig en je gaat zondag minstens twee keer naar de kerk. En dan krijg je een kindje, je noemt het een zegening van god. Alleen, die zegening kwam wel met een gebruiksaanwijzing, kindje is namelijk ziek. Heel ziek. Zo ziek, dat het nauwelijks zelfstandig kan leven. Moeders die toch al niet werkt, neemt zorg op een kindje dat echt letterlijk 24/7 zorg nodig heeft.

Kindje wordt ouder en groeit niet goed, heeft op zijn zesde al meerdere tumoren gehad. En heeft pijn, de hele dag door pijn. Alles doet pijn. Zitten, liggen maakt niet uit.

Kindje heeft geen leven. Het kan niets zelfstandig, geestelijk is ie redelijk begaafd, helaas. Want hij is zeer bewust van zijn situatie. En als ie oud genoeg is, wil hij nog maar één ding: dood.

Tegen het zere been van ouders leven is heilig, en hij is een gift van god. Euthanasie? Nee dat kan niet.

En zo fast forward naar de dag dat ie 18 wordt. Waarop hij zelf mag gaan beschikken, en op zijn verjaardag regelt met een arts dat ie euthanasie wilt. En zo snel mogelijk.

Lieve Richard, wat heb jij geleden, wat heb jij een beproeving moeten doorstaan. Rust zacht!

Richard was mijn buurjongen en is 21 jaar geworden, en voor iedereen zoals hij hoop ik dat kinderen echt de keuze hebben om eerder euthanasie te krijgen. Richard had geen leven, wat zijn ouders ook beweerden. De duivel en god had er niets mee te maken, beetje pech met een vleugje inteelt wel.