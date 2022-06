Gewoon overal de stekker uittrekken. Niet alleen boeren, ook die haven in Rotterdam weg, dat Schiphol is ook slecht voor het klimaat, alle transportbedrijven hebben teveel uitstoot. Gewoon weg, alleen dan redden we het klimaat. En we moeten wel, onze thermometer moet 2 graden omlaag. Dan nog meer asielzoekers hierheen halen, want we hebben ooit een mensenrechtenverdrag getekend dus ook dat moeten we wel. En als laatste moeten we de verwarming lager zetten. Want we moeten wel Oekraïne steunen. Geld naar Griekenland, Italië of Spanje? We moeten wel, want we zitten in de EU.

Of moeten we al die dingen niet omdat een stel idioten niet begrijpen dat veel fijne dingen (lees: goede infrastructuur, een zorgstelsel, een sociaal vangnet etc.) hier alleen kan als er ook een goede economie is, met bedrijvigheid?

Anno 2022 gaat alles om deugen. In de politiek en op tv. Men speelt graag de barmhartige over andermans geld en gedrag. Iemand die je tegenspreekt neerhalen is heel gemakkelijk, want als je niet zo barmhartig bent als de de deuger ben je toch wel een slecht persoon. Net als Trump en ander "extreem rechts" gespuis. Mensen die voor hun eigen belang op komen: BAH!