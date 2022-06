De pest met die deelauto's is dat op moment dat jij hem nodig hebt (spits) de rest van Nederland hem ook nodig heeft en er dus geen deelauto in de buurt te vinden is.

Verder heeft Greenwheels een onboardingproces wat je je ergste vijand nog niet toewenst. Car2Go werkte redelijk, maar je moet heel goed vantevoren checken voor schade omdat ze dat anders op jou gaan verhalen (net als iedere huurauto trouwens). Sixt(Share) is een anus-bedrijf, toen ik een keer acuut een auto nodig had moest ik opnieuw het hele rijbewijs verificatie proces opnieuw doorlopen terwijl ik dit al lang had gedaan. Dan zit je met zo'n Roemeense slet te chatten terwijl je haast hebt, erg chill. Verder probeerde ze me een keer een forse schade in de schoenen te schuiven bij Schiphol, gelukkig had ik foto's gemaakt.