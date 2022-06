Als Jetten een serieus bewindspersoon was geweest had hij rekening gehouden met eventuele kinken in de kabel. Want die kolencentrales waar het over gaat maken deel uit van twee eeuwen nationale energievoorziening. Dat stopt niet op de andere dag.

Maar Jetten is geen serieus bewindspersoon, hij is veel meer een smiecht met scoringsdrift. Dat opportunisme van hem verklaart waarom hij daar op die foto staat, als een hedendaagse St. Joris, met zijn duimpjes omhoog en met op de achtergrond de Draak van een Kolencentrale. Alsof hij met een duimpje de schakelaar om kan halen en klaar is de held St. Jetten.

Jetten is vooralsnog een Don Quichot gebleken en zijn tassendrager Sancho Panza dwaalt hier ergens in panelen rond.