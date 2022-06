: Absoluut, Rusland is groot genoeg. Maar dat zijn de VS en China ook en eerstgenoemde heeft honderden militaire bases wereldwijd (30.000 soldaten in Japan, zum Beispiel) en start elke paar jaar een oorlog in de Arabische wereld, en de China bouwt in recordtijd vliegkampschepen om haar claim op Taiwan en zo ongeveer de hele Zuid-Chinese zee te claimen (Nine Dash Line).

Het is geen rechtvaardiging maar verklaring: grootmachten voelen zich onzeker en bedreigd door andere grootmachten. Daarom ijveren ze continue voor machtsuitbreiding. Zie 'The Tragedy of Great Power Politics', een beroemd boek van Realpolitik-professor John Mearsheimer.