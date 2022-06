Hun methoden verschillen, maar Moskou en Londen willen de EU allebei ondermijnen, geholpen door een 5e colonne van rechtspopulisten schrijft NRC, maar ja, wat wil je, iedereen weet dat de NRC kneiterlinks is dus dan krijg je dit soort teksten:

Rusland en het VK liggen aan de rand van het continent. Ze hebben altijd met één been in Europa gestaan en één been erbuiten – geografisch, politiek en cultureel. Beide zijn voormalige imperiale grootmachten, die eeuwenlang een belangrijke rol speelden in de Europese veiligheidsarchitectuur maar tegelijkertijd het meeste land en de meeste onderdanen en belangen buiten Europa hadden – Rusland in Azië, het VK via het Gemenebest verspreid over de wereld. Europa was maar een van de schaakborden waarop Moskou en Londen hun geopolitieke zetten deden. Zij deden dat, nogmaals, als dominante, machtige spelers. Nu zijn beiden hun rijken kwijt. Hun zwakkere positie heeft hen dichterbij Europa gebracht. Het VK werd, mede om zijn koloniale verlies te compenseren, in 1973 lid van de Europese Unie (ook voor Frankrijk, Spanje of Nederland speelde dit). Rusland is nooit lid geworden van de EU. Maar na de ineenstorting van de Sovjet-Unie was er druk overleg over Russisch NAVO-lidmaatschap, toenadering tot de interne markt en wat niet al. Rusland was lid van de Raad van Europa, van de OVSE en zelfs van Eureka, een Europees innovatienetwerk.

Deels weer meedraaien in Europese structuren was voor Moskou en Londen een koude douche. Ze dansten meer naar andermans pijpen dan vroeger, meer dan ze gerechtvaardigd vonden. In de Europese, op regels gebaseerde clubs konden ze hun politieke macht nooit genoeg laten gelden. Het naoorlogse Europa draait juist om verzwakking van grote machtige landen: ze moeten zich aan dezelfde regels houden als kleine landen. Dit frustreerde Londen en Moskou. Ze voelden zich gekleineerd. Zo begon, meteen, langzame verwijdering – gebaseerd op frictie, wrok en heimwee naar een wereld waarin macht meer werd gerespecteerd.

Daarom zijn zij nu de enige grote Europese landen buiten de EU. Maar hun wrok blijft. De EU is een economische supermacht, die deze macht tot ver buiten de grenzen projecteert. Zijn welvaart werkt als een magneet voor landen zonder imperiaal complex. Toen Oekraïne een associatieverdrag vroeg, en kreeg, greep het autocratische Rusland naar zíjn aloude machtsmiddel: militaire interventie (2014), al had Rusland in 1994 de Oekraïense soevereiniteit gegarandeerd. Anders dan Rusland heeft het VK een lange democratische traditie. Maar nu het Noord-Ierse protocol goed valt bij de meeste inwoners van Noord-Ierland, nu de Noord-Ierse economie zich door Brexit meer op Ierland oriënteert, trekken ook de Britten machtspolitieke instrumenten uit de kast om dit te stoppen: het protocol verscheuren (getekend door Boris Johnson), smokkelaars de EU in helpen enzovoort. Een rivaliserende macht in Europa heeft Moskou en Londen altijd wantrouwig gemaakt. Dat is nog steeds zo. Beiden willen de EU ondermijnen en beschadigen.

Beide landen zijn even ontevreden binnen Europese structuren als erbuiten. Daarom zullen ze ons niet met rust laten. Hun machtspolitiek blijft clashen met onze regelpolitiek. We kunnen deze sabotage en intimidatie stoppen door Londen en Moskou tegemoet te komen. Maar dan schaden we onszelf en onze principes. Met dezelfde middelen terugslaan – verdragen verscheuren, landen binnenvallen – is evenmin een optie. Dus kunnen we maar één ding doen: beter anticiperen op dit gedrag en onszelf eendrachtig beschermen. Want de les is dat we met zulke buren nooit veilig zijn.