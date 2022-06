Nee, de weglopers bij de VVD lopen niet over naar D66, want die verliest even hard als de VVD, nog harder zelfs.

Het is tamelijk duidelijk waar de weglopers van de VVD heen gaan: JA21, BBB, en een enkeling naar Van Haga. De weglopers van D66 gaan naar PvdA en GL - mede waarschijnlijk vanwege hun fusieplannetjes - en nog wat naar Volt.

Het gros van de CDA weglopers gaat naar BBB. Het is mij alleen een raadsel waar die zetel winst van BIJ1 vandaan komt, en die zetel winst bij de SGP. Bij SGP kan ik me nog voorstellen dat een enkele teleurgestelde, heel gristelijke, CDA stemmer 'dan maar' SGP gaat stemmen, maar een verdubbeling van BIJ1? Dat is een heel naar, eng, intolerant kutpartijtje dat beter zo snel mogelijk uit de TK gestemd kan worden (evenals DENK natuurlijk).