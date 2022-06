:

Het laatste extreme dat we in Nederland gehad hebben was het voorjaar en de zomer van 2018. Toen heeft het van half april tot half juli enkel een weekje in mei geregend. 4 of 5 hitte golven in die periode.

Dat is alweer 4 jaar geleden, sindsdien hebben we op weer gebied niks extreems meegemaakt, niets wat ik in 4 decennia niet al eerder meegemaakt heb.

En verder wat John zegt. Jij deponeert een stelling die in dit debat continu gebruikt wordt door onheilsprofeten van de klimaatkerk. Extremen, huuu, klimaatverandering, huuu, komt door de mens, huuu, geef geld nu, huuu...

Terwijl ze nog niet eens over een druppel op een gloeiende plaat aan informatie en data beschikken in relatie tot de leefdtijd, de ontwikkeling en het klimaat van de aarde.

Hou toch op man, het is een week heerlijk weer aan het begin van de zomer. Vrijdag en zaterdag boven de 30 graden. In het weekend nota bene, tel uit je winst.

En dan zondag wat krakakakaaa onweersbuien en daarna wordt het een week of 2 wat "meer gemiddeld" weer voor de tijd van het jaar.

Weer!