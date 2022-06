@Patje | 14-06-22 | 19:51 | De tweet van Bart Smeets leesbaar gemaakt.

Nederland exporteert weliswaar voor 95,6 miljard euro, maar let wel!!

Daarvan is 27,3 miljard wederuitvoer: goederen van buitenlandse makelij die na aankomst in Nederland niet of nauwelijks een bewerking ondergaan en direct weer worden doorgevoerd naar het buitenland. De werkelijke export is dus 68,3 miljard euro. Dat is 1,2 miljard meer dan er wordt geïmporteerd.

Export bedraagt 9,5 miljard aan sierteelt, 8,8 miljard aan vlees, 8,6 aan zuivel en ei, 7,3 aan groenten,

6,2 miljard aan fruit en 5,8 miljard aan dranken en bier.

Bedenk ook: alleen import zorgt voor faillissement van ons land!

Meer dan de helft van de geëxporteerde goederen gaat naar onze buurlanden.

Dan is er ook nog het feit dat er 600.000 mensen in banen werken die direct afhankelijk zijn van de agrarische productie.

Feit: Ammoniakuitstoot binnen de veehouderij daalde van 333 kiloton in 1990, tot 110 kiloton nu.

Feit: Er is 9.7 miljard kilo minder mest dan in 1990.

Feit: Boeren hebben tussen 1990 en 2017, 187 miljoen kilo stikstof gereduceerd.

Feit: Fosfaatuitstoot is sinds 1990 gedaald met 60 miljoen.

Feit: 92 procent van het koeienvoer bestaat uit gras en maïs van NL bodem.

Ook nog even deze feiten:

In 1950 reden er 139.000 auto's rond en in 2020 8,9 miljoen.

In 1940 waren er 350.000 passagiers op Schiphol en in 2020 passeerden 58,2 miljoen mensen de incheckbalie.

Tot slot nog maar weer de opmerking dat we met 0,3% van de bevolking voorzien in de voedselvoorziening van de overige 99,7%.

En dan met droge ogen durven te zeggen dat de boeren moeten verdwijnen.

Bron: RVO, CBS, WUR, NZO-Zuivel, Nieuwe Oogst

Deze feiten op een rij gezet door Erik Terpstra - Manager projectbeheersing bij RWS.