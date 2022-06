Ah ja, Zuid-Europa: bekend van het doorschuiven van zijn problemen naar het noorden. Zijn het niet de illegaal overgestoken gelukszoekers dan is het wel een hardnekkig zelfgecreëerd begrotingstekort, maar nu hebben ze weer iets nieuws om te deponeren in de noordelijker gelegen staten: een hittezon des doods. Die bakt Iberië en alle aanwezige all-inclusive Britten deze week al tot een oncomfortabele 40+ graden (lokaal 44 Celsius voorspeld), maar sluipt tevens over de Pyreneeën heen, waardoor de Fransen deze week hun wijntjes drinken in tropische temperaturen en uiteindelijk ook de Nederlandse thermometers over de dertig graden springen waarbij een kwik dat zaterdag richting de 35 kruipt niet ondenkbaar is. Heel het land verbrand alsook oververhit, tientallen autoruiten het slachtoffer van hondenredders die niet snappen hoe de airco in een Tesla werkt en ondanks dat het maar één dag is natuurlijk iedereen klagen. Klagen dat het zo warm is en dat de ijsjes bij de lokale voedselbank op zijn, klagen dat de files naar het strand zo lang zijn en de treinen zo heet, klagen dat iemand zijn hond achterlaat in een Tesla en vooral: klagen over al die mensen die klagen. Het is dat de boeren zondag worden gecompenseerd voor al die drooghitte met een flinke lading regen- en onweersbuien, want anders hadden er nu al tractoren voor de Spaanse ambassade gestaan. En dat allemaal omdat die zuidelijke landen hun hitte niet bij zich kunnen houden. Bedankt tapasvreters!