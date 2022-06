Aldus antwoordde Fred de Lege, gepensioneerd duizendpoot van beroep en roker van hobby, op de vraag of we zijn brieven mochten publiceren. In die wedermail vroegen we ook of de mondkanker die hij beschrijft in zijn bedankbrief aan Big Tobacco Nederland, een gevolg kan zijn van ruim een halve eeuw halfzware Samson? "Zeer wel mogelijk, maar ik had het nodig om te functioneren", schouderophaalt de 72-jarige terug. En dan denken wij: Ja, Paul Blokhuis, met je veertig piek per pakkie, zo worden ze niet meer gemaakt. Deze gaat dampend de kist in en geen recordaccijns gaat 'm daarvan weerhouden. Stug doorroken Fred, het maakt nu toch niet meer uit. En bedankt voor de brieven aan de tabaksboer en aan Blokhuis. Een ander geluid uit de rokerslounge, we inhaleren het maar eens diep:

Aan de tabaksindustrie

Directie Theodorus Niemeyer B.V.

British American Tobacco Nederland B.V.

Posybus 246

1180 AE Amstelveen

Rotterdam, 2 maaart 2021

Betreft: een ander geluid

Er van uitgaande dat u met regelmaat negatieve reacties ontvangt, bied ik u middels deze brief een ander geluid. Dit is een bedank brief.

Geboren in 1948, dus nu 72 jaar, groeide ik op in een maatschappij, waar roken gewoon was. Vanaf mijn ongeveer twintigste jaar rook ik Samson halfzware shag. Ik had dat nodig. Ondanks meedere pogingen is het mij nooit gelukt een normale relatie op te bouwen en bleef ik, zeer tegen mijn zin, alleenstaand. Dit heeft niet alleen veel eenzaamheid opgeleverd, maar ook veel spanningen. Zoals een sportvriend het uitdrukte: “die peuk is jouw vriendje”.

Helaas is mij onlangs door een kaakchirurg medegedeeld, dat er wederom een tumor in de mond is geconstateerd en van de voorgestelde behandeling heb ik afgezien. Het is mooi geweest.

Altijd heb ik het plan gehad om u dank te zeggen. Zonder mijn Samsonnetje had ik het niet gered. Veel experts op het gebied van menselijk leed en ellende hebben mij te kennen gegeven dat, wat ik heb meegemaakt, te veel is geweest voor een mens. Het zij zo. Terugkijkend heb ik zakelijk gezien wel een rijk leven gehad. Zie hiertoe bijgaand CV. Ook daarvoor geldt dat het zonder mijn rokertje niets was geworden.

Zowel een psychiater als een huisarts, die van dichtbij zag, wat ik meemaakte, maakten onafhankelijk van elkaar en met een tijdsverschil van tien jaar de volgende opmerking: “Fred, het zou beter voor je hart en je longen, wanneer je zou stoppen met roken, maar ik ben dan zo bang dat je het gekkenhuis in gaat.”

Met vriendelijke groet,

Fred de Lege

Aan staatssecretaris Blokhuis

Christen Unie

t.a.v. de heer P. Blokhuis

Postbus 439

3800 AK Amersfoort

Rotterdam, 17 juli 2021

Heer Blokhuis,

Een van uw beleidsdoelstellingen is om ‘tabakverslaving tegen te gaan'.

Als staatssecretaris van onder meer volksgezondheid breng ik u enige feiten onder ogen om uw wijze besluit van enige tijd terug om de rookwaren extreem te belasten, nog eens te bezien. Omdat u vindt dat een rookvrije generatie desnoods met krankinnige prijsverhogingen moet worden afgedwongen. Zoals u ongetwijdeld weet, zijn de rokers met name te vinden in de leeftijdscategorieën van gepensioneerden, waarvan de inkomsten al weer dertien jaar niet worden aangepast aan de prijsstijgingen. Vraag ook eens naar het standpunt van Johan Remkes (VVD).

Zonder prijscompensatie grote belastingverhogingen doorvoeren is niet in het belang van de Nederlandse bevolking. Ik geef u een aantal zaken ter overweging.

Gezondheid

Vele mensen worden in hun leven getroffen door vervelende gebeurtenissen die grote invloed hebben op hun leven. Tabak kan dan een middel zijn om bij de verwerking van die vervelende gebeurtenissen te helpen. Als ondersteuning van mijn stelling stuur ik u hierbij kopie van een ingezonden brief van mevrouw dr. Carola Kloos, gepubliceerd in NRC van 3 augustus 2019. Ik ben dus niet de enige.

Zelf heb ik volgens experts op het gebied van menselijk leed en ellende veel te veel leed en ellende meegemaakt, maar ik ben overeind gebleven. Ik ben in 2011 met pensioen gegaan, heb mijn hele leven gewerkt en daarnaast nog circa 30 jaar vrijwillerswerk gedaan. Zonder mijn rokertje had ik het niet gered. Ik heb dan ook bijgaande brief als dank verzonden naar de directie van BAT Theodorus Niemeyer.

Na mij zullen er nog velen zijn die te maken krijgen met vervelende en ingrijpende gebeurtenissen en dan is er geen tabak meer. Dan resten de echt verslavende verdovende middelen om overeind te blijven. En daar gaat D66 in voorzien met een wetsvoorstel, zo begrijp ik, om alle verdovende middelen maar vrij te geven. Ik voorzie dan een forse stijging van de medische kosten, want verdovende middelen zijn niet zo gezond.

Kosten

Een arts merkte eens op dat “rokers de goedkoopste dooien zijn”. Als voormalig hoofd financiën van de Dr. Daniel den Hoed Kliniek, het vroegere kankerinstituut in Rotterdam, kon ik die uitspraak alleen maar beamen. Zelf nu kankerpatiënt, kan ik heel goed zien wat de werkelijke kosten van behandeling en controle zijn. Laag, zeker ten opzichte van andere ziekten envooral ten opzichte van de de kosten van de geestelijke gzondheidszorg.

Wanneer de rookvrije generatie geen uitweg meer ziet en niet kan compenseren met tabak, zoals ik heb gedaan, zullen a) de reguliere kosten van verpleeghuiszorg hard stijgen (ze worden ouder) en b) de kosten van geestelijke gezondheidszorg eveneens hard gaan stijgen. Mocht een van de beleidsoverwegingen zijn om de kosten van de gezondheidszorg te drukken, verwijs ik u naar een onderzoek van het RIVM. De kosten van roken zijn aanzienlijk lager dan die van de geestelijk gezondheidszorg.

Met uw besluit om het roken zwaar te belasten, heeft u mijn laatste levensfase onnodig moeilijk gemaakt.

F. de Lege