We hebben ons Liveblog Oekraïne na honderd dagen vlammen even op pauze gezet, maar de oorlog woedt 'natuurlijk' voort en het zwaartepunt ligt nu al enige tijd bij Severodonetsk: de Russen leken de stad te overrompelen, maar werden gecounterd door de thuisploeg en momenteel vinden er hevige straatgevechten plaats. Wie niet meer aan het front zit, is US Army-veteraan James Vasquez, 'the Russian Hunter', die zich had ingeschreven bij het International Legion of Ukraine - hij diende in een Javelin Team om op tanks en pantservoertuigen te jagen. We leerden 'm kennen rond dag 30 van de oorlog en James werd, met zijn verslagen en beeldmateriaal van het front, in rap tempo een Twitterberoemdheid. Terug in de States (hij had zijn vrouw beloofd niet langer dan twee maanden weg te blijven, al kruipt het bloed waar het niet gaan kan, want hij gaat binnenkort terug) schoof hij aan bij de podcast van voormalig Navy Seal Robert Terkla (vooral Part 3 boven het topic is de moeite waard, Part 1 & Part 2 na de klik), met brute verhalen van het front ("Ukraine and Russia play mortar ping pong"), missies ("this f*cking guy is asking me to go on a suicide mission"), de factor 'angst' ("you gotta own the night"), structuur bij de Oekraïners (niet), boobytraps en burgerdorst bij de Russen ("This is meant for people who come back home after the war is over (...) They are going to open that cabinet, that glass is gonna break, that grenade is gonna trigger and that's gonna blow 'em up. That is meant to kill civilians") en de bereidheid van de Russen om op leven en dood tegen de Oekraïners te knokken.

"How do the Russians react to contact?"



"They ran."

Part 1

Part 2