‘Speak low’ is een prachtige song uit het zg Great American Songbook, en wordt door ‘iedereen’ gespeeld. Ik vroeg me alleen af van wie de muziek eigenlijk was. Blijkt van Kurt Weill te zijn; toch een beetje atypische componist in dit verband, vind ik. Ik ken Kurt Weill, net als waarschijnlijk iedereen, als de componist die de muziek schreef bij de zeer succesvolle ‘’Dreigroschenoper’’ van Bertold Brecht, die het weer baseerde op The Beggar’s Opera van John Gay uit 1728. Brechts Dreigroschenoper ging in première in 1928, ongeveer toen de Weimarrepubliek zijn gouden tijd beleefde (zoals in dat prachtige boek van Patrick Dassen, verschenen vorig jaar oktober, te lezen is); Berlijn was in die tijd de ‘hotspot’ van de wereld, ongeveer Parijs, New York , en Hollywood inéén.

Vanaf 1933 veranderde en verslechterde dat allemaal in rap tempo natuurlijk, en Kurt Weill vluchtte uiteindelijk, via Frankrijk, naar de VS (zoals zoveel schrijvers, kunstenaars, etc; de beroemdste vluchteling was ongetwijfeld Marlene Dietrich; en joden, niet te vergeten; oa de vader van Renate Rubinstein, de ‘moeder’ van de Nederlandse columnisten, zoals vorige week nog te zien was in die uitgebreide documentaire op tv).

Deze uitvoering van Speak low komt uit dat prachtige project van Tony Bennett – alweer 10 jaar geleden? Of langer? – om met allerlei vocalisten die hij bewonderde, duetten te gaan opnemen. Het mooiste duet wat mij betreft is Body and Soul, samen met Amy Winehouse, maar die heb ik hier al eens gepost. Ook heel fraai is deze uitvoering van Speak low met Norah Jones. ‘Zwoeler’ dan Norah Jones het hier zingt is denk ik een onmogelijkheid, maar goed, het nummer leent zich er natuurlijk ook wel voor, en Jones is echt fantastisch. Ik zou zeggen: enjoy (en proost natuurlijk):

