Voor iedere dag opnieuw dezelfde zes jaar oude troep van Kensington of Bløf moet u op 3FM zijn, maar bent u nou op zoek naar een robbertje wél leuke muziek (er zit een meukfilter voor), dan bent u hier - iedere week - aan het juiste adres! Met vandaag: de nieuwe Drive-By Truckers! Die knakkers waren de laatste jaren vooral heel erg druk met hard schreeuwen tegen Donald Trump en het wordt natuurlijk nooit meer zo goed zonder Jason Isbell (prachtig portret uit 2013 hier, beetje in de stijl van dit fenomenale verhaal), die eruit werd getrapt omdat-ie teveel zoop, waarna hij met zijn eigen band The 400 Unit (mede dankzij een megahit) de faam van de Drive-By Truckers ver ontsteeg, al moet gezegd worden: het Lynyrd Skynyrd-achtige Southern Rock Opera (2001) is nog altijd een ankerpunt in de 'moderne' southern rock van de zuidelijke Verenigde Staten. ENFIN, nu is er dus een nieuwe plaat, Welcome 2 Club XIII, gewoon weer een uitstekend potje kurken van de whiskyfles knallen. Er moet wel een beetje volume in (deze Neil Young-achtige knaller is het beste nummer), maar eigenlijk moet u het maar gewoon live zien, dat kan deze maand in Paradiso of 013. Meerrrrr nieuwe muziek na de klik!

Charlie Musselwhite (blues & mondharmonica-icoon)

Jens Lekman (soort gitaarpop met weinig gitaar)

Kreator (laten we dit maar heavy trash metal noemen)

Andrew Bird (indie singer-songwriter)

Post Malone (gehypete schijtmuziek, alleen die Nirvana-fundraiser was gruwelijk)

Gwar (heavy metal met maffe pakjes)

Crobot (rock)

Bleed from Within (metalcore)

The Suffers (soulfolk? Geef het beestje maar een naam)