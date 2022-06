Actuele beelden van de wereldberoemde koopgoot van Elburg. Normaliter kun je er over de koppen lopen, nu slechts wat dames in burka, oh nee dat zijn parasols die niets te doen hebben. Ennieweetjes, het is stil in de winkels. U houdt de vinger op de knip, trekt de poeplap wat minder. Volgens een bekende realtime volstrekt betrouwbare Prijs-0-Meter wordt alles duurder maar niet goedkoper. En verder doet iedereen ten oosten van de lijn Leeuwarden - Zwolle - Eindhoven al boodschappen in Duitsland tijdens het tanken, en als het aan dit kabinet ligt, schuift die lijn straks op naar de lijn Den Oever - Amsterdam - Breda. Inflatie is ruk, maar De OnZeKeRhEiD is erger. En we weten niet wat komen gaat. WOIII, Aardbevings, Overstromingen, GigaBeurscrashes, BTW-verhogingen door Rutte, Mondiale Geldontwaarding, Apenpokken Outbreak in de eerste week van augustus, Tweets van Kees Verhoeven. JE WEET HET NIET. Sterkte.

Ook al deaud... Egmond aan Zee