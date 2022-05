Yassin El Bachiri uit Hoogvliet wachtte op een modem, mistte de PostNL-bezorger aan de deur, liep hem achterna maar het pakje was al afgemeld dus Yassin moest naar een pakketpunt voor zijn modem. Daar had ie ff geen zin in dus Yassin mishandelde de man vervolgens tot diens dood er anderhalve week later op volgde. Het verweer? "Noodweer". En dat de bezorger MORSDOOD is na de brute aanvaring met Yassin, komt niet omdat Yassin hem sloeg, schopte, trapte toen hij op de grond lag en nog meer klappen gaf toen hij bleef liggen. Maar omdat de bezorger met zijn hoofd tegen de stoep was gevallen. En daar kon Yassin natuurlijk niks aan doen. Wie laat zich nou tijdens een mishandeling met zijn kop tegen de stoep vallen? Tsssk. Nee, het is allemaal de schuld van die dooie bezorger, waar Yassin zich tegen moest verweren en die vervolgens pardoes fataal struikelde. Eerst al geen modem ontvangen en nu is Yassin bang dat hij alles kwijt raakt! En dat terwijl zijn intentie "nooit kwaadwillend" was. Arme Yassin. 4 augustus verder - en gelukkig voor alle postbezorgers in Hoogvliet blijft de oud-kickbokser wel vast zitten.

oh nou godverdomme vrijspraak dan?

Yassin in 2016 - speelde toen al vals en gooide met dingen