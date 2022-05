Ja, Hugo snapt het heel goed. Maar ja de gemeenten hebben een wettelijke plicht om statushouders te huisvesten. Nee we hebben niet genoeg huizen. Maar ja wettelijke plicht. Nederlanders staan te lang op wachtlijsten. Maar ja wettelijke plicht. We moeten huizen bijbouwen maar de aan ons zelf opgelegde klimaatbeperkingen zitten in de weg en tsja, gemeenten hebben die wettelijke plicht. Tuurlijk kijkt ie ook nog even heel begrijpend als meneer Putters vertelt dat er steeds meer werkende armen zijn in Nederland die er niet op vooruit gaan in Nederland, maar ja wettelijke plicht. Niemand kan uitleggen waarom precies maar ja, statushouders moeten moeten moeten moeten moeten voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Want wettelijke plicht. Jammer joh.

p.s. al die Oekraïners waarvan we nu denken dat die weer naar hun eigen land gaan als de oorlog voorbij is, want gaan die doen wanneer de Russen winnen? Dan willen die ook een huis zeker?