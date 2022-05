“ The supreme function of statesmanship is to provide against preventable evils. Those who

who knowingly shirk it deserve, and not infrequently receive, the curses of those who come after.“

Al dertig jaar is immigratie de olifant in de kamer. Al dertig jaar kijkt de politiek weg van de problemen die ongereguleerde immigratie met zich meebrengt. Al dertig jaar worden bezorgde burgers als racist geëxcommuniceerd.

Moeten we dan verbaasd zijn als de burger zich afkeert van de politiek?