Realtime archiveren: SMS'jes wissen, doorsturen of parafraserend doorbellen naar top-ambtenaren. Minister-president Mark Rutte had er tot voor kort een dagtaak aan wegens de beperkte inhoud van zijn eeuwenoude Nokia. "Wat krijg je als het woord 'smoes' zonder klinkers schrijft?", opende een snedige BBB-voorvrouw Caroline van der Plas haar bijdrage aan het debat over de affaire afgelopen donderdag.

Enkele uren later ontplofte de premier op voor zijn doen ongekende wijze:

"Mevrouw Van der Plas, wat zou de reden zijn dat steeds meer Nederlanders zeggen dat ze niet meer naar de debatten op televisie kijken? Omdat alles begint bij wantrouwen, bij een absoluut fundamenteel gevoel dat de zaak wordt geflest, belazerd et cetera. Dat gebeurt keer op keer in de debatten. Mensen krijgen soms de kans niet meer om het op een rustige manier uit te leggen. Ik merk het ook in de ministerraad als we erover praten. Collega's zeggen: we vinden de baan mooi, maar wat zijn de debatten in de Tweede Kamer ingewikkeld en soms onaangenaam en wat gaat het tekeer. U mag mij alles vragen. Ik zal me overal over verantwoorden, maar het gaat om die basale toon. Wat mevrouw Van der Plas hier ook doet, is zeggen: zie je wel, er is een patroon, een optelsom.

Maar dat is natuurlijk zó vals! Want daarmee zeg je: joh, je krijgt de kans niet eens meer om al die aparte momenten te verdedigen en uit te leggen, want die beschouwen wij als onderdeel van een patroon en daar past ook dit weer in. Ik ga daar vandaag in dit debat eens echt een keer flink tegenin en dat zal ik ook blijven doen; u kunt erop rekenen."

Deze uitbarsting vat het probleem Mark Rutte alleraardigst samen. Eerst de oncontroleerbare stelling dat steeds meer Nederlanders niet meer naar debatten kijken. Dan dat de Tweede Kamer té wantrouwend zou zijn ("Dude, dat is de rol van de Kamer", riep iemand op de gracht). Dan de 'collega's' citerend met 'we vinden de baan mooi, maar wat zijn de debatten in de Tweede Kamer ingewikkeld en soms onaangenaam en wat gaat het tekeer'. En dan nog opmerkingen over een vermeend 'patroon' in het handelen van hemzelve de afgelopen jaren als het op kwesties van openbaarheid aankomt maar wat hij ontkent. Funfact: van de 64 keer dat het woord patroon in de mond werd genomen tijdens het debat sprak Rutte het 15 keer zelf uit).

Maar natuurlijk is er sprake van een patroon in hoe Rutte tegenover informatievoorziening staat. Of het nou gaat over memo's, bonnetjes, bombardementen, SMS'jes, notulen, verslagen, gelakte antwoorden op WOB-verzoeken en al dan niet actieve herinneringen. Het patroon van Mark Rutte beschikt zelfs over een eigen Wikipediapagina!

Er zijn echter nog twee patronen waarneembaar. Een motie van wantrouwen tegen de minister-president heeft het desondanks nog nooit gehaald (met dank aan Sigrid 'Hier scheiden onze wegen maar toch niet helemaal' Kaag op die historische donderdag 1 april).

Het derde patroon: telkens nadat de stemlokalen gesloten zijn, komt Rutte al 12 jaar lang met zijn VVD als grootste uit de bus.

Ondertussen is hij zich aan het verdiepen in zijn nieuwe iPhone. Binnenkort ontdekt de minister-president de TikTok-app. En dan gaat het feest pas écht beginnen.

12 more years

[Foto's: Verkiezingsavond 9 juni 2010 & Verkiezingsavond 13 september 2012]