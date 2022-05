Dat verhaal van die boogschutter (niet het sterrenbeeld, red.) die afgelopen oktober in Noorwegen een bloedbad aanrichtte was al vreemd en met beeld erbij wordt het niet minder debiel. Dit gebeurt dus als je een totale gek niet de juiste zorg biedt en laat rondbanjeren met wapens. Dan krijg je een obesitas Legolas die bij de zelfbediening probeert af te rekenen met willekeurige klanten. Een Crazy Katniss die vijf personen uit het leven hungergamet, omdat hij dacht dat hij blind werd en doodde in de hoop op een wedergeboorte. Dat is in ieder geval zijn verdediging in de rechtszaak die deze week tegen hem begon, wat tevens de reden is dat deze beelden zijn vrijgegeven. Beelden waarop Espen Andersen Bråthen (38) is te zien terwijl hij door de supermarkt loopt te Wilhelm Tell'en en dat was nog voordat hij enkele bejaarden doodstak met zijn joekel van een jagersmes. Zoals we al zeiden: totale gek. Dat zijn de experts met ons eens, want die oordelen dat hij krankzinnig was tijdens zijn bloedige daad, dus dat wordt waarschijnlijk een enkeltje witte jassen. De politie bevestigde eerder dat Bråthen, die dus compleet van het padje is, was bekeerd tot de Islam, maar gezien zijn budget Hawkeye-cosplay werd ingegeven door andere hersenschimmen zullen we die link even achterwege laten. Bråthen had duidelijk al genoeg waanideeën in zijn hoofd, daar was de religie van de vrede deze keer niet bij nodig.