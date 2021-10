Afbeelding: wel een van de pijlen uit het vreemde verhaal

Vijf doden (vier vrouwen, 1 man) en twee zwaargewonden door een 37-jarige Deense boogschutter gisteravond te Kongsberg (maps), Noorwegen. De dader is gearresteerd en heeft bekend. Volgens de politie heeft de schutter ook andere wapens gebruikt, al is nog niet gemeld welke wapens. Ook is nog altijd onduidelijk of het om een hand- of kruisboog ging. De naam van de dader is nog niet bekend, maar het gaat nadrukkelijk niet om deze boogschutter "Rainer Winklarson".

Het Noorse tv-station TV 2 schrijft: "Verschillende onafhankelijke bronnen laten aan TV 2 weten dat de beschuldigde man een islamitische bekeerling is. Hij heeft meerdere malen contact gehad met de Noorse gezondheidsdienst. Een van de belangrijkste taken van de politie zal dan ook zijn om het motief achter de aanslagen in Kongsberg en de mogelijke gezondheidstoestand van de man op te helderen." De politie zou onlangs informatie gekregen hebben dat de dader aan het radicaliseren was.

En dan horen we u denken; zeg, die onderstaande meesterschutter Lars Andersen is toch ook Deens en baseerde zijn kunsten bovendien op het boek "Arab Archery, An Arabic Manuscript Of About A.D. 1500: A Book On The Excellence Of The Bow And Arrow And The Description Thereof". V E R D A C H T. Lars is echter al 56 jaar oud, en valt daarmee buiten het daderprofiel.

hoe dan

hoe dan II