Lars Andersen (wiki), die kent u natuurlijk nog van dat topic uit 2015. Sindsdien houden we onherstelbaar van hem en hij heeft bovendien echt niet stilgezeten. Zo was hij dé consultant achter de meest recente Robin Hood-film (na breek) en dropt hij om de zoveel tijd weer iets onmogelijks. Onlangs raadde het YouTube-algoritme ons ineens het bovenstaande filmpje aan, en sindsdien weten we niet meer wat waar is. Lars buigt z'n pijlen dus gewoon mid-air in onmogelijk hoeken, en schiet dus om obstakels heen een doelwit lek. Lars zegt z'n kunsten uit het boek Arab Archery, an Arabic Manuscript of about A.D. 1500 te hebben. Onderstaand doet hij een aantal trick shots van Arjuna, de mythische meesterboogschutter en hoofdpersoon uit het Indiase epos de Mahabharata. Drie doelwitten tegelijk, twee doelwitten tegelijk terwijl hij in flink tempo loopt, inkomende pijlen mid air in tweeën splitsen, het kan allemaal maar. Hup Lars, en like dat heerlijke kanaal.

