Treurig. Als iemand zichzelf de afgelopen 93 jaar al genoeg heeft gedemoniseerd, dan is het Marcel van Dam wel. Maar wat wij nu toch horen in de podcast 'Pim' van NRC Handelsblad (thx voor de tip, Bassie) gaat zelfs ons te ver. In aflevering 5 duikt een fragment op waarin VARA- en PvdA-mastodont Van Dam ervan wordt beschuldigd dat hij niet alleen heeft gezegd dat Fortuyn een minderwaardig mens was (dat klopt namelijk – tenminste, het klopt dat Van Dam dat heeft gezegd), maar ook dat hij later ontkende die uitspraak ooit gedaan te hebben. Een beschuldiging die ons bekend voorkwam, omdat we hem rond het 20-jarig jubileum van de laatste keer dat er nog eens iets nieuwswaardigs gebeurde op het Mediapark, rond zagen gaan bij diverse twitteraars.

Maar! Dat fragment klopt dus helemaal niet. Het is suggestief knip- en plakwerk dat al jaren (hier een YouTube-video uit 2015) op het internet rondzwerft. In werkelijkheid zei Van Dam dat hij Fortuyn inderdaad een minderwaardig mens had genoemd, maar dat hij zich niet kon herinneren dat hij ooit "Üntermensch" had gezegd. Het hele interview met Van Dam, bij NOVA op 13 mei 2002 (een week na de moord) kunt u hier terugkijken. Nu kun je zeggen dat "Üntermensch" een vertaling is van "minderwaardig mens", maar in werkelijkheid kon Van Dam zich die laatste uitspraak wel degelijk herinneren, en zei hij dat ook. En nou wordt die arme man 25 jaar later door het Juice Channel van NRC van iets beschuldigd, dat hij helemaal niet heeft gedaan. Stop met deze HETZE!

INSTANT UPDATE: NRC gaat rectificeren



Fake nieuws NRC

Werkelijkheid